Помощник госсекретаря США откроет новый консульский отдел посольства в Москве

Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш посетит Россию и откроет в Москве новый консульский отдел посольства.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Риш с 3 по 9 июня совершает поездку, в рамках которой посетит Россию, Казахстан и Киргизию.

«Во время этой поездки помощник госсекретаря Риш будет участвовать в двусторонних дискуссиях с коллегами по вопросам, касающимся консульской защиты и виз США. Он также откроет новый консульский отдел в Москве», — говорится в сообщении.

В апреле американское консульство было закрыто в Санкт-Петербурге.