Помощник госсекретаря США откроет новый консульский отдел посольства в Москве

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш посетит Россию и откроет в Москве новый консульский отдел посольства.
Помощник госсекретаря США откроет новый консульский отдел посольства в Москве
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Риш с 3 по 9 июня совершает поездку, в рамках которой посетит Россию, Казахстан и Киргизию.

«Во время этой поездки помощник госсекретаря Риш будет участвовать в двусторонних дискуссиях с коллегами по вопросам, касающимся консульской защиты и виз США. Он также откроет новый консульский отдел в Москве», — говорится в сообщении.

В апреле американское консульство было закрыто в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить