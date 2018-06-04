Помощник госсекретаря США откроет новый консульский отдел посольства в Москве
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Отмечается, что Риш с 3 по 9 июня совершает поездку, в рамках которой посетит Россию, Казахстан и Киргизию.
«Во время этой поездки помощник госсекретаря Риш будет участвовать в двусторонних дискуссиях с коллегами по вопросам, касающимся консульской защиты и виз США. Он также откроет новый консульский отдел в Москве», — говорится в сообщении.
В апреле американское консульство было закрыто в Санкт-Петербурге.