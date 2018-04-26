В США заявили, что порядок выдачи виз после закрытия генконсульства в Петербурге не изменился
- Reuters
«Процедура осталась той же, просто теперь у нас нет стольких сотрудников, чтобы удовлетворить спрос», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, очередь на собеседование в американском консульстве является довольно большой.
Он также отметил, что свободные «окна» в графике консульства для подачи заявок заполняются сразу же после их открытия.
«Так происходит уже довольно давно. После закрытия консульства в Санкт-Петербурге тяжело сказать, увеличилось ли число желающих. Даже если спрос возрос, мы можем обслужить только определённое количество людей», — заявил дипломат.
1 апреля стало известно, что американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге.