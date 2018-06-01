В Воронеже женщина выжила после падения с 17-го этажа

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства падения с 17-го этажа женщины, которую после происшествия госпитализировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по области.

«Женщина выпала с 17-го этажа, доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщил представитель полиции.

Как рассказали в местной больнице, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжёлое.

По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл в доме, расположенном на улице Кривошеина.

Он добавил, что спустя некоторое время после госпитализации 25-летней женщины поступил вызов о том, что в одной из квартир того же дома обнаружили труп 30-летнего мужчины.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Москве спасли выпавшего с седьмого этажа ребёнка.