В Воронеже женщина выжила после падения с 17-го этажа
- РИА Новости
«Женщина выпала с 17-го этажа, доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщил представитель полиции.
Как рассказали в местной больнице, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжёлое.
По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл в доме, расположенном на улице Кривошеина.
Он добавил, что спустя некоторое время после госпитализации 25-летней женщины поступил вызов о том, что в одной из квартир того же дома обнаружили труп 30-летнего мужчины.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Москве спасли выпавшего с седьмого этажа ребёнка.