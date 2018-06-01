В Воронеже женщина выжила после падения с 17-го этажа

Короткая ссылка
В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства падения с 17-го этажа женщины, которую после происшествия госпитализировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по области.
В Воронеже женщина выжила после падения с 17-го этажа
  • РИА Новости

«Женщина выпала с 17-го этажа, доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщил представитель полиции. 

Как рассказали в местной больнице, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжёлое. 

По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл в доме, расположенном на улице Кривошеина.

Он добавил, что спустя некоторое время после госпитализации 25-летней женщины поступил вызов о том, что в одной из квартир того же дома обнаружили труп 30-летнего мужчины.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Москве спасли выпавшего с седьмого этажа ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить