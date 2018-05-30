СК проверяет информацию о падении дерева на двух детей в Балашихе

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Следственный комитет России проверяет информацию о падении дерева на детской площадке в подмосковной Балашихе.
СК проверяет информацию о падении дерева на двух детей в Балашихе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«30 мая в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Балашихе на детской площадке на девочек 11 и 12 лет из-за сильного порыва ветра упало дерево», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение представительницы СК, которая отметила, что по данному факту проводится проверка.

На месте инцидента работают сотрудники СК и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что 30 мая не менее шести человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве.

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