СК проверяет информацию о падении дерева на двух детей в Балашихе

Следственный комитет России проверяет информацию о падении дерева на детской площадке в подмосковной Балашихе.

«30 мая в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Балашихе на детской площадке на девочек 11 и 12 лет из-за сильного порыва ветра упало дерево», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение представительницы СК, которая отметила, что по данному факту проводится проверка.

На месте инцидента работают сотрудники СК и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что 30 мая не менее шести человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве.