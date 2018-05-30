Источник: в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве.
- Архивное фото © Агентство городских новостей «Москва»
«Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах столицы.
Отмечается, что в столице упало не менее семи деревьев.
Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 30 мая. Порывы могут достигать до 20 м/с.
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