Источник: в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек

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Шесть человек, по предварительным данным, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве.
Источник: в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек
  • Архивное фото © Агентство городских новостей «Москва»

«Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах столицы.

Отмечается, что в столице упало не менее семи деревьев.

Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 30 мая. Порывы могут достигать до 20 м/с.

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