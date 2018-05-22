В ОСК заявили, что передадут ВМФ России шесть новых кораблей до конца 2018 года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца 2018 года передаст ВМФ России шесть новых кораблей. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов в интервью газете «Известия».

«В марте ОСК передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», в апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов», — отметил Рахманов, добавив, что до конца года ВМФ получит ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля.

Он также заявил, что ОСК готова взяться за строительство эсминца типа «Лидер», если Минобороны примет соответствующее решение.

Ранее в ОСК рассказали о разработке подводного беспилотника.