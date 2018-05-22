В ОСК заявили, что передадут ВМФ России шесть новых кораблей до конца 2018 года

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца 2018 года передаст ВМФ России шесть новых кораблей. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов в интервью газете «Известия».

«В марте ОСК передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», в апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов», — отметил Рахманов, добавив, что до конца года ВМФ получит ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля.

Он также заявил, что ОСК готова взяться за строительство эсминца типа «Лидер», если Минобороны примет соответствующее решение.

Ранее в ОСК рассказали о разработке подводного беспилотника.

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