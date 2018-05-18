В петербургском метро могут вырасти штрафы за игру на музыкальных инструментах

В Санкт-Петербурге могут вырасти штрафы за игру на музыкальных инструментах в метро, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Соответствующий законопроект внёс в заксобрание губернатор Георгий Полтавченко.

Он отметил, что «концерты» в переходах станций — одно из самых частых нарушений правил пользования метро. В условиях большого пассажиропотока музыканты создают помехи движению людей, передаёт Nation News.

В настоящее время за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Полтавченко предложил повысить его до 1000—3000 рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили поезд «Московская весна a cappella».