В столичном метро запустили поезд «Московская весна a cappella»

В Московском метрополитене запустили новый тематический поезд, сообщает kp.ru. Он курсирует по Кольцевой линии.

Состав называется «Московская весна a cappella». Он посвящён одноимённому общегородскому фестивалю и международному музыкальному конкурсу.

«Это четвёртый поезд, украшенный в тематике фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В 2018 году их будет девять», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Вагоны оформлены в весенних тонах и знакомят пассажиров с историей, особенностями пения без музыкального аккомпанемента, а также с тем, как проходил фестиваль в 2017 году.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна a cappella» состоится с 27 апреля по 9 мая.