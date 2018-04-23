В столичном метро запустили поезд «Московская весна a cappella»

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В Московском метрополитене запустили новый тематический поезд, сообщает kp.ru. Он курсирует по Кольцевой линии.

Состав называется «Московская весна a cappella». Он посвящён одноимённому общегородскому фестивалю и международному музыкальному конкурсу.

«Это четвёртый поезд, украшенный в тематике фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В 2018 году их будет девять», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Вагоны оформлены в весенних тонах и знакомят пассажиров с историей, особенностями пения без музыкального аккомпанемента, а также с тем, как проходил фестиваль в 2017 году.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна a cappella» состоится с 27 апреля по 9 мая.

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