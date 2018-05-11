В результате «дуэли» полицейских в Дагестане пострадал прохожий

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств «дуэли» между двумя полицейскими в дагестанском Изербаше.

«В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении в «ТамТам»-канале.

Отмечается, что огнестрельное ранение также получил местный житель, который пытался пресечь драку между полицейскими.

Пострадавшим оказана необходимая помощь.

22 апреля сообщалось, что в Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков.