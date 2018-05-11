В результате «дуэли» полицейских в Дагестане пострадал прохожий
- РИА Новости
«В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении в «ТамТам»-канале.
Отмечается, что огнестрельное ранение также получил местный житель, который пытался пресечь драку между полицейскими.
Пострадавшим оказана необходимая помощь.
22 апреля сообщалось, что в Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков.