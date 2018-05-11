В результате «дуэли» полицейских в Дагестане пострадал прохожий

Короткая ссылка
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств «дуэли» между двумя полицейскими в дагестанском Изербаше.
В результате «дуэли» полицейских в Дагестане пострадал прохожий
  • РИА Новости

«В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении в «ТамТам»-канале.

Отмечается, что огнестрельное ранение также получил местный житель, который пытался пресечь драку между полицейскими.

Пострадавшим оказана необходимая помощь.

22 апреля сообщалось, что в Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных