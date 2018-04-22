СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане

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В Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков. Об этом информирует СК России в своём «ТамТам»-канале.
СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане
  • РИА Новости

«В Дагестане возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — заявили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что 21 апреля в Дербенте неизвестные открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия при проверке документов. Ответным огнём они были ликвидированы.

В тот же день в Дербенте правоохранители заблокировали шесть вооружённых людей. Те отказались сдаться и были нейтрализованы во время боестолкновения. Один из сотрудников получил касательное ранение плеча. 

«На местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранаты. Проверяется причастность нейтрализованных лиц к совершению тяжких преступлений», — отметили в СК. 

Ранее НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане.

В марте издание «Реальное время» писало, что полицейские задержали подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС в Казани.

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