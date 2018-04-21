НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане

Короткая ссылка
В ходе КТО в Дагестане ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, один сотрудник спецназа получил лёгкое ранение.

Ранее стало известно, что в Дербенте введён режим КТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных