НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане

В ходе КТО в Дагестане ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, один сотрудник спецназа получил лёгкое ранение. Ранее стало известно, что в Дербенте введён режим КТО.