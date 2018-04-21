НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане
В ходе КТО в Дагестане ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, один сотрудник спецназа получил лёгкое ранение.
Ранее стало известно, что в Дербенте введён режим КТО.
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