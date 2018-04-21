Режим КТО введён на территории Дербента в Дагестане
«В 13:30 руководителем оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района», — приводит сообщение РИА Новости.
25 марта режим КТО был отменён в одном из районов Дагестана после ликвидации боевика, связанного с террористической организацией «Исламское государство»*.
Также НАК опубликовал видео КТО в Дагестане.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.