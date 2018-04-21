Режим КТО введён на территории Дербента в Дагестане

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В Дербентском районе и городе Дербенте в Дагестане введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил представитель оперативного штаба по республике.

«В 13:30 руководителем оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района», — приводит сообщение РИА Новости.

25 марта режим КТО был отменён в одном из районов Дагестана после ликвидации боевика, связанного с террористической организацией «Исламское государство»*.

Также НАК опубликовал видео КТО в Дагестане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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