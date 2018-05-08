В Госдуме предлагают помочь вдовам погибших в период ВОВ и бывшим узникам концлагерей

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев разрабатывает законопроект (текст есть в распоряжении RT) о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
В Госдуме предлагают помочь вдовам погибших в период ВОВ и бывшим узникам концлагерей
  • РИА Новости

Согласно документу, предполагается, что помощь в размере от 15 до 20 тыс. руб. получат ветераны ВОВ, инвалиды войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.

В соответствии с законопроектом средства на единовременные выплаты должны быть выделены из федерального бюджета не позднее 30 ноября 2018 года. По мнению парламентария, такая помощь действительно необходима.

«Мы часто вспоминаем наших героев-ветеранов, благодаря которым мы сегодня живём в сильной России. И хочется, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Кроме того, существуют и вдовы, лишившиеся своих мужей на фронте, бывшие узники страшных концлагерей, которые также пострадали в период немецкой-фашистской агрессии. От всего сердца хочу поздравить граждан с Днём Победы!» — отметил в разговоре с RT Иван Сухарев.

В сентябре 2017 года в Госдуму внесли законопроект о приравнивании узников концлагерей к ветеранам ВОВ.

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