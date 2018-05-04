В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка

Короткая ссылка
Управление МВД по Оренбургской области начало проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка, сообщает Ria56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В дежурную часть поступила информация, что в Первомайскую районную больницу госпитализирован младенец с острым отравлением органическими растворителями.

Сотрудникам полиции предстоит дать оценку действиям родителей ребёнка.

Как напоминают представители правоохранительных органов, во избежание несчастных случаев бытовую химию и опасные вещества нужно хранить в местах, не доступных для детей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных