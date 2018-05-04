В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка
В дежурную часть поступила информация, что в Первомайскую районную больницу госпитализирован младенец с острым отравлением органическими растворителями.
Сотрудникам полиции предстоит дать оценку действиям родителей ребёнка.
Как напоминают представители правоохранительных органов, во избежание несчастных случаев бытовую химию и опасные вещества нужно хранить в местах, не доступных для детей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.