Двое детей погибли в результате пожара в Подмосковье

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В подмосковном Егорьевске двое детей погибли в результате пожара, который произошёл в квартире двухэтажного дома.

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«29 апреля в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей», — указывается в заявлении.

Отмечается, что ещё один ребёнок в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

«Возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители пожарной службы, следователи и криминалисты. Родители погибших детей установлены и уже допрашиваются.

Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.

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Общество Происшествия
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