Двое детей погибли в результате пожара в Подмосковье
Об этом сообщается на сайте регионального СК.
«29 апреля в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей», — указывается в заявлении.
Отмечается, что ещё один ребёнок в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.
«Возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители пожарной службы, следователи и криминалисты. Родители погибших детей установлены и уже допрашиваются.
Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.