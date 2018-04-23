В Татарстане утверждён список востребованных профессий с 2019 по 2025 год

В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий на период с 2019 по 2025 год, сообщает «Реальное время».

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона.

Всего в списке 646 профессий. Среди них такие, как автомеханик, вышивальщица, повар, слесарь, ювелир.

Из документов следует, что республиканские министерства должны при оформлении контрольных цифр приёма студентов на 2019/20 учебный год руководствоваться данным перечнем.

В 2017 году сообщалось, что определены самые востребованные специалисты на рынке труда в России.