В СК заявили об отсутствии криминальной подоплёки в смерти журналиста Бородина
- РИА Новости
«Сейчас продолжается проверка. Но данных о том, что совершено преступление, нет. Криминальной подоплёки нет. Дело не возбуждается», — цитирует РИА Новости представителя СК.
16 апреля по факту смерти журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге была организована проверка.
Также URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводят проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина.