Саратовских водителей просят быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада

ГИБДД по Саратовской области просит водителей быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада, сообщает kp.ru.

По оценке компании «Яндекс», пробки в Саратове утром во вторник, 30 января, достигли максимальных 10 баллов. Ситуацию усугубляет то, что заторы становятся причиной ДТП.

«Просим автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее на дорогах, необходимо учитывать ухудшившиеся погодные условия», — заявили в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.