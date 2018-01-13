В Подольске два человека погибли при попытке разобрать гранату
«13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина — хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ст. 222 УК России (убийство, незаконный оборот оружия).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В конце декабря в Днепровском районе Запорожья в общежитии взорвалась граната, погибли двое.