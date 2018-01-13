В Подольске два человека погибли при попытке разобрать гранату

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Мужчина и женщина погибли в подмосковном Подольске, разбирая гранату, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина — хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ст. 222 УК России (убийство, незаконный оборот оружия). 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце декабря в Днепровском районе Запорожья в общежитии взорвалась граната, погибли двое.

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