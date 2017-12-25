Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии Запорожья

Короткая ссылка
В Днепровском районе Запорожья в общежитии взорвалась граната. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ НП Запорожской области Екатерину Людвик.

Отмечается, что на месте взрыва было обнаружено тело женщины, которая погибла на месте, а также мужчина, который скончался по дороге в больницу.

По версии следствия, 24 декабря мужчина пришёл к женщине будучи в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора, в финале которой злоумышленник подорвал гранату. 

По имеющимся данным, виновник происшествия уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов, ранее он был судим.

30 ноября стало известно, что в суде в Днепропетровской области во время слушания дела об убийстве мужчина вытащил две гранаты и взорвал их. Один человек погиб.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119