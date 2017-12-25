Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии Запорожья

В Днепровском районе Запорожья в общежитии взорвалась граната. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ НП Запорожской области Екатерину Людвик.

Отмечается, что на месте взрыва было обнаружено тело женщины, которая погибла на месте, а также мужчина, который скончался по дороге в больницу.

По версии следствия, 24 декабря мужчина пришёл к женщине будучи в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора, в финале которой злоумышленник подорвал гранату.

По имеющимся данным, виновник происшествия уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов, ранее он был судим.

30 ноября стало известно, что в суде в Днепропетровской области во время слушания дела об убийстве мужчина вытащил две гранаты и взорвал их. Один человек погиб.