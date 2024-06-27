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Интеллектуальный вид досуга выбирают более 50% россиян

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Принявшие участие в новом исследовании россияне рассказали, как предпочитают проводить досуг. Так, 58% респондентов сообщили, что любят интеллектуальные развлечения, а 19% выбирают активный отдых.
Интеллектуальный вид досуга выбирают более 50% россиян
  • Gettyimages.ru

Практически четверть опрошенных (23%) делает выбор по настроению, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Квиз, плиз!» и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Кроме того, исследование показало, что более трети респондентов (38%) ходят на интеллектуально-развлекательные квизы, из них каждый десятый (8%) посещает такие игры каждую неделю, более четверти (26%) — каждый месяц, более половины (56%) — раз в несколько месяцев.

Россияне также назвали топ любимых полезных вариантов досуга: это настольные игры — 64%, музеи и выставки — 53%, квизы — 26%, театр — 18%, квесты — 11%.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян на развлечения вырос на 965 рублей и составил 2576 рублей.

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