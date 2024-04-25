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Риелтор Никитина дала советы по первой аренде квартиры

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина дала рекомендации по первой аренде квартиры.
Риелтор Никитина дала советы по первой аренде квартиры
  • Gettyimages.ru
  • © AntonioGuillem

«Первое, на что следует обратить внимание, — это собственные финансовые возможности, то есть бюджет, который вы готовы тратить на арендную плату», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам Никитиной, не стоит снимать квартиру с расчётом на увеличение дохода или в складчину.

«Все люди разные, с разными привычками, с различным уровнем дохода и потребностей. Подобные решения о совместной жизни нередко ударяются о бытовые проблемы, и часть арендаторов съезжает, а остальным приходится тянуть все расходы на себе», — заключила риелтор.

Ранее директор «Ипотечного центра» Анна Цыбина посоветовала проверить продавца при покупке квартиры.

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