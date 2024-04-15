Специалист Цыбина посоветовала проверить продавца при покупке квартиры
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В беседе с Life.ru эксперт также рекомендовала запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, поскольку если продавец состоит там на учёте, то в будущем суд также может признать сделку недействительной.
Кроме того, рекомендуется проверить юридическую чистоту квартиры. К примеру, для продажи совместно нажитого жилья нужно согласие обоих супругов, даже если они в разводе. Если супруг согласие не предоставил, сделку можно оспорить.
Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина перечислила основные ошибки при покупке вторичного жилья.