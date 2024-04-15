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Специалист Цыбина посоветовала проверить продавца при покупке квартиры

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Директор «Ипотечного центра» Анна Цыбина заявила, что при покупке квартиры важно проверить продавца прежде всего на банкротство, так как в некоторых случаях суд может признать сделку недействительной.
Специалист Цыбина посоветовала проверить продавца при покупке квартиры
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт также рекомендовала запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, поскольку если продавец состоит там на учёте, то в будущем суд также может признать сделку недействительной.

Кроме того, рекомендуется проверить юридическую чистоту квартиры. К примеру, для продажи совместно нажитого жилья нужно согласие обоих супругов, даже если они в разводе. Если супруг согласие не предоставил, сделку можно оспорить.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина перечислила основные ошибки при покупке вторичного жилья.

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