В Москве начались работы по капремонту крыш многоквартирных домов

В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, заявил заммэра по вопросам благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах», — сказал Бирюков.

Данные работы считаются сезонными и проводить их можно только при плюсовой температуре.

После проведения всех необходимых работ укладывается полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

На скатных металлических крышах старое покрытие заменяется оцинкованным металлом.

Ранее сообщалось, что в Москве подготовили набережные и причалы к началу навигации.