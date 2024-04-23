В Москве начались работы по капремонту крыш многоквартирных домов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах», — сказал Бирюков.
Данные работы считаются сезонными и проводить их можно только при плюсовой температуре.
После проведения всех необходимых работ укладывается полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.
На скатных металлических крышах старое покрытие заменяется оцинкованным металлом.
Ранее сообщалось, что в Москве подготовили набережные и причалы к началу навигации.