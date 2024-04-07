Власти Татарстана расселят пострадавших при взрыве баллона в резервные квартиры

С 8 апреля начнётся расселение семей, пострадавших при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в городе Нурлате.

Об этом сообщил глава Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Дамир Ишкинеев.

«С завтрашнего дня будем расселять семьи пострадавших в резервные квартиры в городе. Никто не останется без крова», — написал он в Telegram.

По словам Ишкинеева, на данный момент желающие могут разместиться в гостинице спортшколы «Ледок», где организовано проживание и питание.

Ранее сообщалось, что в Татарстане при пожаре после взрыва газового баллона погиб один человек, ещё двое пострадали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.