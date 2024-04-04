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Путин: Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов

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Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, страна демонстрирует уникальный пример межрелигиозного единства, отметил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Путин: Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов
  • РИА Новости

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что и на внешней арене Россия ведёт себя так, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Как заявлял президент, России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.

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