Путин: Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов

Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, страна демонстрирует уникальный пример межрелигиозного единства, отметил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что и на внешней арене Россия ведёт себя так, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Как заявлял президент, России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.