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Путин: мы доберёмся до бенефициаров кровавого теракта в «Крокусе»

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России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Путин: мы доберёмся до бенефициаров кровавого теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, до них доберёмся», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что те, кто применяет терроризм в качестве оружия против России, должен понимать, что это — обоюдоострое оружие.

«Заказы преступлений за деньги не единичны... В этой среде нет надёжной агентуры, там делают за деньги всё что угодно... Также всё легко продаётся, любая информация и покупается, и продаётся. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберёмся», — сказал Владимир Путин.

Как отмечал президент ранее, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

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