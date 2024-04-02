Путин: мы доберёмся до бенефициаров кровавого теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
«Мы, безусловно, до них доберёмся», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что те, кто применяет терроризм в качестве оружия против России, должен понимать, что это — обоюдоострое оружие.
«Заказы преступлений за деньги не единичны... В этой среде нет надёжной агентуры, там делают за деньги всё что угодно... Также всё легко продаётся, любая информация и покупается, и продаётся. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберёмся», — сказал Владимир Путин.
Как отмечал президент ранее, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.