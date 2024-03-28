ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными

Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ России Алексей Мельников.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости.

При этом Мельников отметил, что задержанные находятся в разных учреждениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокусе».