ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными
Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ России Алексей Мельников.
«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости.
При этом Мельников отметил, что задержанные находятся в разных учреждениях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокусе».