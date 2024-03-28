RT в Telegram
Подпишись

ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными

Короткая ссылка
Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ России Алексей Мельников.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости.

При этом Мельников отметил, что задержанные находятся в разных учреждениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить