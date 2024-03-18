RT в Telegram
Подпишись

Казанским метрополитеном воспользовались 30,5 млн пассажиров в 2023 году

Короткая ссылка
Казанский метрополитен перевёз 30,5 млн пассажиров в 2023 году, что на 17% больше, чем годом ранее, заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
Казанским метрополитеном воспользовались 30,5 млн пассажиров в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«С начала 2024 года рост пассажиропотока в метро составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин, на наш взгляд, было проведение Игр Будущего в Казани, — сказал Абдулхаков.

В 2023 году в метро впервые сократили интервал движения электропоездов — сначала до 5,5 минут, затем — до пяти минут. Такой график сохранится до 1 апреля, после чего будет принято решение о дальнейшем режиме работы.

Ранее НСН сообщала, что Кольцевая линия Московского метрополитена перевозит около 1,2 млн пассажиров в будни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить