Казанским метрополитеном воспользовались 30,5 млн пассажиров в 2023 году

Казанский метрополитен перевёз 30,5 млн пассажиров в 2023 году, что на 17% больше, чем годом ранее, заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Об этом сообщает «Реальное время».

«С начала 2024 года рост пассажиропотока в метро составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин, на наш взгляд, было проведение Игр Будущего в Казани, — сказал Абдулхаков.

В 2023 году в метро впервые сократили интервал движения электропоездов — сначала до 5,5 минут, затем — до пяти минут. Такой график сохранится до 1 апреля, после чего будет принято решение о дальнейшем режиме работы.

Ранее НСН сообщала, что Кольцевая линия Московского метрополитена перевозит около 1,2 млн пассажиров в будни.