Посол Зиновьев: явка на избирательном участке в Сеуле оказалась выше ожидаемой
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил посол России в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в южнокорейской столице Георгий Зиновьев.
По его словам, избирательный участок №8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле уже завершил работу.
В генконсульстве России в Пусане заявили, что, по предварительным подсчётам, явка на их избирательном участке составила 556 человек.