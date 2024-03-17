Посол Зиновьев: явка на избирательном участке в Сеуле оказалась выше ожидаемой

Явка на избирательном участке на выборах президента России в Сеуле составила 1156 человек, что существенно выше, чем предполагалось.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил посол России в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в южнокорейской столице Георгий Зиновьев.

По его словам, избирательный участок №8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле уже завершил работу.

В генконсульстве России в Пусане заявили, что, по предварительным подсчётам, явка на их избирательном участке составила 556 человек.