В Свердловской области нарастили темпы строительства жилья

В Свердловской области рассказали о темпах строительства жилья.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента информационной политики.

«Свыше 788 тыс. кв. м жилья введено в Свердловской области за два месяца 2024 года — это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что регион занял седьмое место среди субъектов России по объёму жилищного строительства.

В настоящее время в области возводится 4,6 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в Вахитовском районе Татарстана утверждён проект развития территории Ново-Татарской слободы.