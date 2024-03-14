В Татарстане утвердили проект развития территории Ново-Татарской слободы

В Вахитовском районе Татарстана утверждён проект развития территории Ново-Татарской слободы.

Об этом сообщает inkazan.ru.

В границах участка площадью более 56 га предусмотрена жилая и смешанная застройка.

Территория является объектом культурного наследия регионального значения и относится к культурному слою Ново-Татарской слободы Казани XVII—XVIII веков.

Согласно генплану Казани, на территории также запланировано строительство участка Большого Казанского кольца с западной стороны от железной дороги.

Ранее сообщалось, что в программу благоустройства в Подмосковье вошло 95 объектов.