В Татарстане утвердили проект развития территории Ново-Татарской слободы
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
В границах участка площадью более 56 га предусмотрена жилая и смешанная застройка.
Территория является объектом культурного наследия регионального значения и относится к культурному слою Ново-Татарской слободы Казани XVII—XVIII веков.
Согласно генплану Казани, на территории также запланировано строительство участка Большого Казанского кольца с западной стороны от железной дороги.
Ранее сообщалось, что в программу благоустройства в Подмосковье вошло 95 объектов.