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В программу благоустройства в Подмосковье вошло 95 объектов

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В программу благоустройства в Московской области на 2024 год вошло 95 объектов, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В текущем году планируется благоустроить 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов, 11 активных зон в парках — это скейтпарки и спортивные площадки, а также пять стел», — сказал Хайкин в ходе видеоконференции губернатора Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами городских округов.

В качестве одного из примеров министр привёл благоустройство территории у ледового дворца «Химик» в Воскресенске, где обустроят зону отдыха, проведут озеленение, установят фонтан.

Ранее НСН сообщала, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино».

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