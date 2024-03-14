RT в Telegram
Подпишись

Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания.
Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на банк «Русский Стандарт».

«Россияне стали чаще посещать точки быстрого питания, потому что они в том числе активно расширяют своё меню блюдами здорового питания: салатами, полезными завтраками, коктейлями из свежих фруктов, специальным детским меню», — говорится в сообщении.

В список городов с наибольшим числом платежей в точках быстрого питания и ресторанах этой зимой вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее сообщалось, что около 60% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что развивают свои кулинарные навыки в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить