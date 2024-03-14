Согласно новому исследованию, россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на банк «Русский Стандарт».

«Россияне стали чаще посещать точки быстрого питания, потому что они в том числе активно расширяют своё меню блюдами здорового питания: салатами, полезными завтраками, коктейлями из свежих фруктов, специальным детским меню», — говорится в сообщении.

В список городов с наибольшим числом платежей в точках быстрого питания и ресторанах этой зимой вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее сообщалось, что около 60% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что развивают свои кулинарные навыки в интернете.