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Порядка 60% россиян повышают уровень кулинарного мастерства в интернете

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Около 60% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что развивают свои кулинарные навыки в интернете: смотрят обучающие видео и читают пошаговые инструкции в соцсетях (тематические группы, блогеры, лента с публикациями друзей).
Порядка 60% россиян повышают уровень кулинарного мастерства в интернете
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Одноклассники» и Lady Mail.ru (проект VK).

Ещё 38% учиться готовить помогают родственники и друзья.

Новые рецепты и вдохновение 54% опрошенных также ищут в соцсетях, 22% экспериментируют на кухне и придумывают блюда сами, 18% пользуются книгами рецептов, 6% не готовят ничего нового.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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