В Перми закрылась парикмахерская, где на видео издевались над пенсионеркой
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но её адрес не указан.
В офисе поблизости агентству рассказали, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале.
Ранее парикмахер Анастасия И., которая сняла видео конфликта с пенсионеркой в одном из салонов в Перми, заявила RT, что женщина отказалась оплачивать стрижку и сама спровоцировала ссору.
Также сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после видео из пермской парикмахерской, где запечатлены издевательства над пенсионеркой, подметающей полы.