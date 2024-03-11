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В Перми закрылась парикмахерская, где на видео издевались над пенсионеркой

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Пермская парикмахерская «Pro Стрижка», которая попала в центр скандала из-за видео с издевательствами над пенсионеркой, закрылась по старому адресу.
В Перми закрылась парикмахерская, где на видео издевались над пенсионеркой
  • Gettyimages.ru
  • © Zinkevych

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но её адрес не указан.

В офисе поблизости агентству рассказали, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале.

Ранее парикмахер Анастасия И., которая сняла видео конфликта с пенсионеркой в одном из салонов в Перми, заявила RT, что женщина отказалась оплачивать стрижку и сама спровоцировала ссору.

Также сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после видео из пермской парикмахерской, где запечатлены издевательства над пенсионеркой, подметающей полы.

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