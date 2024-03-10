Парикмахер заявила, что конфликт в салоне в Перми спровоцировала пенсионерка

Парикмахер Анастасия И., которая сняла видео конфликта с пенсионеркой в одном из салонов в Перми, заявила RT, что женщина отказалась оплачивать стрижку и сама спровоцировала ссору.

На выложенных кадрах женщина подметает за собой волосы в одном из парикмахерских салонов в Перми.

Мастер подчеркнула, что была вежливой с клиентом и пошла ей навстречу, сделав льготную стрижку в не отведённый для этого день.

Позднее, по словам парикмахера, пенсионерка отказалась оплачивать стрижку и кинула монету в 5 рублей, с ухмылкой сказав: «Тебе и так хватит!».

Парикмахер утверждает, что это произошло прошлым летом и она сняла происходящее на видео не для издевательств, а чтобы предупредить коллег о нечестной клиентке. Кадры она выложила в рабочий чат.

В интернет видео попало из-за мести бывшей коллеги, которую заподозрили в краже и уволили после того, как Анастасия сообщила об этом руководству.

Парикмахер отметила, что ей часто пишут и звонят с угрозами убийством.

Она признаёт, что поступила неправильно, и добавила, что её вызвали на разговор в полицию.