RT в Telegram
Подпишись

Парикмахер заявила, что конфликт в салоне в Перми спровоцировала пенсионерка

Короткая ссылка
Парикмахер Анастасия И., которая сняла видео конфликта с пенсионеркой в одном из салонов в Перми, заявила RT, что женщина отказалась оплачивать стрижку и сама спровоцировала ссору.
Парикмахер заявила, что конфликт в салоне в Перми спровоцировала пенсионерка
  • Gettyimages.ru

На выложенных кадрах женщина подметает за собой волосы в одном из парикмахерских салонов в Перми.

Мастер подчеркнула, что была вежливой с клиентом и пошла ей навстречу, сделав льготную стрижку в не отведённый для этого день.

Позднее, по словам парикмахера, пенсионерка отказалась оплачивать стрижку и кинула монету в 5 рублей, с ухмылкой сказав: «Тебе и так хватит!».

Парикмахер утверждает, что это произошло прошлым летом и она сняла происходящее на видео не для издевательств, а чтобы предупредить коллег о нечестной клиентке. Кадры она выложила в рабочий чат.

В интернет видео попало из-за мести бывшей коллеги, которую заподозрили в краже и уволили после того, как Анастасия сообщила об этом руководству.

Парикмахер отметила, что ей часто пишут и звонят с угрозами убийством.

Она признаёт, что поступила неправильно, и добавила, что её вызвали на разговор в полицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить