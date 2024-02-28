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Новые общежития для студентов КФУ откроют в Симферополе

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Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк рассказал о строительстве новых общежитий для студентов Крымского федерального университета (КФУ).
Новые общежития для студентов КФУ откроют в Симферополе
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Гоцанюка.

Как отметил чиновник, здания на 250 и 450 мест готовы на 80% и должны быть сданы к 1 августа 2024 года.

«Также идёт строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию», — добавил Гоцанюк.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Ранее сообщалось, что в Москве более 30 тыс. студентов колледжей прошли производственную практику.

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