Новые общежития для студентов КФУ откроют в Симферополе
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Гоцанюка.
Как отметил чиновник, здания на 250 и 450 мест готовы на 80% и должны быть сданы к 1 августа 2024 года.
«Также идёт строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию», — добавил Гоцанюк.
Работы ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».
Ранее сообщалось, что в Москве более 30 тыс. студентов колледжей прошли производственную практику.