В Москве более 30 тысяч студентов колледжей прошли производственную практику

Более 30 тыс. студентов московских колледжей прошли производственную практику на более чем 7 тыс. столичных предприятий и организаций. Планируется, что до конца учебного года число таких студентов увеличится до 70 тыс.

Об этом информирует НСН.

«Если раньше всего 30% времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причём занимает не менее 70% всего времени обучения», — прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, некоторые студенты за время прохождения практики получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.