В Москве более 30 тысяч студентов колледжей прошли производственную практику
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Если раньше всего 30% времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причём занимает не менее 70% всего времени обучения», — прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, некоторые студенты за время прохождения практики получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.