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В Подмосковье число благотворительных организаций превысило пять тысяч

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Глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что число благотворительных организаций в регионе превысило пять тысяч.
В Подмосковье число благотворительных организаций превысило пять тысяч
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас в регионе широкая сеть некоммерческих социальных организаций и благотворительных фондов, которые в ежедневном, а иногда и в круглосуточном режиме помогают нашим жителям», — сказала Болатаева.

Она также отметила, что основное внимание уделяется пожилым людям, родителям с детьми-инвалидами, а также семьям участников СВО.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 18,5 тыс. жителей с инвалидностью обеспечили средствами реабилитации в 2023 году. На их приобретение было выделено 1,1 млрд рублей.

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