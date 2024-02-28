В Подмосковье число благотворительных организаций превысило пять тысяч
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Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас в регионе широкая сеть некоммерческих социальных организаций и благотворительных фондов, которые в ежедневном, а иногда и в круглосуточном режиме помогают нашим жителям», — сказала Болатаева.
Она также отметила, что основное внимание уделяется пожилым людям, родителям с детьми-инвалидами, а также семьям участников СВО.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 18,5 тыс. жителей с инвалидностью обеспечили средствами реабилитации в 2023 году. На их приобретение было выделено 1,1 млрд рублей.