Власти Тюменской области рассказали о развитии туристической инфраструктуры
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Наш регион активно ведёт работу по созданию комфортной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, обновлению туристических маршрутов, созданию новых точек притяжения для туристов и по другим направлениям, озвученным заместителем председателя правительства», — сказал Пантелеев.
В Тобольске в 2023 году открылось два новых отеля, в 2024 году начнётся строительство ещё двух объектов размещения. В историческом центре Тюмени должна открыться новая гостиница.
Кроме того, модернизированы четыре горячих источника.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (84,8%), принявших участие в новом исследовании, признались, что активно путешествуют по стране.