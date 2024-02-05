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Власти Тюменской области рассказали о развитии туристической инфраструктуры

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Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев принял участие в заседании профильной комиссии правительства России по развитию туризма, которое состоялось в рамках выставки-форума «Россия».
Власти Тюменской области рассказали о развитии туристической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Наш регион активно ведёт работу по созданию комфортной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, обновлению туристических маршрутов, созданию новых точек притяжения для туристов и по другим направлениям, озвученным заместителем председателя правительства», — сказал Пантелеев.

В Тобольске в 2023 году открылось два новых отеля, в 2024 году начнётся строительство ещё двух объектов размещения. В историческом центре Тюмени должна открыться новая гостиница.

Кроме того, модернизированы четыре горячих источника.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (84,8%), принявших участие в новом исследовании, признались, что активно путешествуют по стране.

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