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Большинство россиян для путешествий выбирают регионы России

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Большинство россиян (84,8%), принявших участие в новом исследовании, признались, что активно путешествуют по стране.
Большинство россиян для путешествий выбирают регионы России
  • Gettyimages.ru

При этом 5,2% респондентов заявили, что уже объездили почти всю Россию, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом 6,3% опрошенных рассказали, что предпочитают ездить за границу. Ещё 3,7% респондентов признались, что вообще не путешествуют, в основном из-за отсутствия финансовых возможностей или времени.

Самый дорогой отдых, по мнению россиян, в Сочи (26,4%), Москве (20,7%), Санкт-Петербурге (10,8%), на Камчатке (4,1%), а также в Казани (3,5%), Калининграде (3,1%) и Иркутске (1,5%).

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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