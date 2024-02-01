В Симферополе утвердили памятную медаль к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии городского совета.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Симферополя.

«На лицевой стороне памятной медали будет изображён танк — памятник освободителям Симферополя. Также на лицевой стороне в нижней части медали будет расположено изображение фрагмента монумента «Вечный огонь» — пятиконечная звезда, в центре которой горит огонь», — заявили в пресс-службе.

На оборотной стороне медали будет надпись «80 лет освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 2024 г.».

Ранее сообщалось, что выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».