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В Приморье открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

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Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».
В Приморье открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Первая экскурсия была проведена для школьников региона.

«Благодаря российскому обществу «Знание» через представленные документы и архивные материалы вы можете познакомиться с теми фактами, которые были бережно сохранены», — сказала главный консультант Министерства культуры и архивного дела Приморского края Наталья Рыкунова.

Присутствующие почтили память жертв блокады минутой молчания, передаёт zr.media.

Выставка будет открыта до 25 февраля, вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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