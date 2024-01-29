В Приморье открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Первая экскурсия была проведена для школьников региона.

«Благодаря российскому обществу «Знание» через представленные документы и архивные материалы вы можете познакомиться с теми фактами, которые были бережно сохранены», — сказала главный консультант Министерства культуры и архивного дела Приморского края Наталья Рыкунова.

Присутствующие почтили память жертв блокады минутой молчания, передаёт zr.media.

Выставка будет открыта до 25 февраля, вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.