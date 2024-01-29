В Приморье открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Первая экскурсия была проведена для школьников региона.
«Благодаря российскому обществу «Знание» через представленные документы и архивные материалы вы можете познакомиться с теми фактами, которые были бережно сохранены», — сказала главный консультант Министерства культуры и архивного дела Приморского края Наталья Рыкунова.
Присутствующие почтили память жертв блокады минутой молчания, передаёт zr.media.
Выставка будет открыта до 25 февраля, вход свободный.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.