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Участниками марафона «Дорога жизни» в Ленобласти стали 4,5 тысячи человек

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В Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Участниками марафона «Дорога жизни» в Ленобласти стали 4,5 тысячи человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на областную администрацию.

Соревнование проводилось во Всеволожском районе.

Основная дистанция — 42,2 км, но участники могли пробежать и символический километр.

Также для любителей скандинавской ходьбы была предусмотрена дистанция 5 км.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выпустили памятный проездной билет «Подорожник» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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