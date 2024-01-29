Участниками марафона «Дорога жизни» в Ленобласти стали 4,5 тысячи человек
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на областную администрацию.
Соревнование проводилось во Всеволожском районе.
Основная дистанция — 42,2 км, но участники могли пробежать и символический километр.
Также для любителей скандинавской ходьбы была предусмотрена дистанция 5 км.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выпустили памятный проездной билет «Подорожник» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.