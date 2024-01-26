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В Петербурге выпустили памятный «Подорожник» к юбилею освобождения Ленинграда

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В Санкт-Петербурге выпустили памятный проездной билет «Подорожник» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Петербурге выпустили памятный «Подорожник» к юбилею освобождения Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на городской комитет по транспорту.

При разработке билета использовалась утверждённая эмблема памятной даты.

Памятный проездной билет разработан в двух вариантах. На одном изображён трамвай блокадного Ленинграда, на втором — военный автомобиль на Дороге жизни.

Брендированные «Подорожники» поступят в продажу 27 января в кассы метрополитена и точки продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она состоится 27 января.

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