В Петербурге выпустили памятный «Подорожник» к юбилею освобождения Ленинграда

В Санкт-Петербурге выпустили памятный проездной билет «Подорожник» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на городской комитет по транспорту.

При разработке билета использовалась утверждённая эмблема памятной даты.

Памятный проездной билет разработан в двух вариантах. На одном изображён трамвай блокадного Ленинграда, на втором — военный автомобиль на Дороге жизни.

Брендированные «Подорожники» поступят в продажу 27 января в кассы метрополитена и точки продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она состоится 27 января.