В Петербурге выпустили памятный «Подорожник» к юбилею освобождения Ленинграда
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на городской комитет по транспорту.
При разработке билета использовалась утверждённая эмблема памятной даты.
Памятный проездной билет разработан в двух вариантах. На одном изображён трамвай блокадного Ленинграда, на втором — военный автомобиль на Дороге жизни.
Брендированные «Подорожники» поступят в продажу 27 января в кассы метрополитена и точки продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она состоится 27 января.