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Оренбургская область примет участие в акции «Блокадный хлеб»

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В Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она состоится 27 января.
Оренбургская область примет участие в акции «Блокадный хлеб»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Запланированы выставки, экскурсии, тематические встречи и занятия.

В регионе проживают 30 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они получат памятный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ранее сообщалось, что в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялся торжественный приём для жителей, ветеранов и защитников блокадного Ленинграда, приуроченный к 80-летию полного освобождения города от фашистских войск.

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