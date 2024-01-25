Оренбургская область примет участие в акции «Блокадный хлеб»
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Запланированы выставки, экскурсии, тематические встречи и занятия.
В регионе проживают 30 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они получат памятный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Ранее сообщалось, что в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялся торжественный приём для жителей, ветеранов и защитников блокадного Ленинграда, приуроченный к 80-летию полного освобождения города от фашистских войск.