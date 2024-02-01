Собянин: 2600 объектов недвижимости реализовали на торгах в Москве в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году на торгах в столице реализовали около 2,6 тыс. бизнес-объектов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Актуальная информация об аукционах публикуется на столичном Инвестпортале. Там можно посмотреть фото или совершить 3D-тур по объектам, записаться на осмотр», — сказано в тексте.

Кроме того, ежедневно обновляется раздел «Имущество от города», уточнил мэр.

По его словам, в настоящее время на этой площадке представлено свыше 3000 объектов. Торги проводятся онлайн, как и процедура подписания договора.

Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».