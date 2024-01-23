Победителям чемпионата «Технолидеры Москвы» вручили гранты

В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата «Технолидеры Москвы».

Первое место заняли студенты из МГТУ, МФТИ и НИУ «МЭИ», им вручили грант в размере 150 тыс. рублей за победу в конкурсе и ещё 100 тыс. рублей — за разработку мобильной водородной электростанции, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Второе место заняли выпускники детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Они получили приз в размере 120 тыс. рублей за разработку сервиса перезаправки специализированных трубок для лазерных станков.

Третье место досталось семикласснику из гимназии «Сколково» Юрию Мельникову. Он создал установку для утилизации пластика «Ем Полимер» и получил за неё грант 90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 19 семей Удмуртии стали лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй».