RT в Telegram
Подпишись

Победителям чемпионата «Технолидеры Москвы» вручили гранты

Короткая ссылка
В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата «Технолидеры Москвы».
Победителям чемпионата «Технолидеры Москвы» вручили гранты

Первое место заняли студенты из МГТУ, МФТИ и НИУ «МЭИ», им вручили грант в размере 150 тыс. рублей за победу в конкурсе и ещё 100 тыс. рублей — за разработку мобильной водородной электростанции, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Второе место заняли выпускники детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Они получили приз в размере 120 тыс. рублей за разработку сервиса перезаправки специализированных трубок для лазерных станков.

Третье место досталось семикласснику из гимназии «Сколково» Юрию Мельникову. Он создал установку для утилизации пластика «Ем Полимер» и получил за неё грант 90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 19 семей Удмуртии стали лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить