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В Удмуртии лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй» стали 19 семей

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Лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй» в Удмуртии стали 19 семей региона.
В Удмуртии лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй» стали 19 семей
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Участники проекта раз в неделю получают задания, которые необходимо выполнить всей семьёй.

После необходимо отчитаться об их выполнении, выложив фото или видео в соцсети.

Промежуточные розыгрыши подарков для участников проекта проходят ежемесячно.

Финал конкурса состоится 4 апреля 2024 года.

Победителям достанутся подарки, в том числе 100 семейных туров по России.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Подмосковье выросло на 8 тыс. за год.

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