В Удмуртии лауреатами первого розыгрыша проекта «Всей семьёй» стали 19 семей
- Gettyimages.ru
- © Solskin
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Участники проекта раз в неделю получают задания, которые необходимо выполнить всей семьёй.
После необходимо отчитаться об их выполнении, выложив фото или видео в соцсети.
Промежуточные розыгрыши подарков для участников проекта проходят ежемесячно.
Финал конкурса состоится 4 апреля 2024 года.
Победителям достанутся подарки, в том числе 100 семейных туров по России.
Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Подмосковье выросло на 8 тыс. за год.